foto Ap/Lapresse Correlati La cronaca della giornata 22:29 - Giornata di mobilitazione della Cgil in piazza San Giovanni a Roma all'insegna della difesa del lavoro e per protestare contro "la politica di austerità" del governo, che, denuncia il segretario generale, Susanna Camusso, "ha fallito" e si è resa "colpevole" dell'attuale situazione del Paese. Per la crescita, la Camusso propone di destinare al lavoro dei giovani i fondi previsti per la produttività.

Giornata in nome di tutte le vertenze italiane

La giornata a piazza San Giovanni ha voluto ricordare tutte le vertenze in corso nella Penisola con lo slogan "Il lavoro prima di tutto". Dalla mattina e fino alle 18.30 circa, dopo il discorso del segretario Camusso, sono rimasti aperti i 30 stand regionali e di categoria, mentre il pubblico andava e veniva. Intanto, sul palco si alternavano testimonianze della crisi e musica di Eugenio Finardi, La Casa del Vento ed Enzo Avitabile.



Camusso: "Politica del governo sbagliata"

Nel suo discorso, dopo una passeggiata tra gli stand, la Camusso ha severamente criticato il governo. L'Italia, ha sottolineato, non "aveva bisogno di professori" per ritrovarsi in una "situazione disastrata". Le aziende in crisi pagano "una politica sbagliata" fatta di finanza e non di investimenti, con il peso di mezzo milione di cassaintegrati e un altro mezzo milione di posti persi in tre anni. Per la sindacalista, "passando di spending review in spending review non si mettono a posto i conti dello Stato ma si fanno licenziamenti di massa". Per la Camusso è importante pensare alla legge di Stabilità, che necessita di "profondi modifiche", non di qualche correzione, per ridurre "l'iniquità".



Bersani e Di Pietro con la Cgil

A sostegno della manifestazione si sono fatti sentire il segretario del Pd Pier Luigi Bersani ("la Cgil ha buone ragioni per scendere in piazza") e il leader dell'Idv, Antonio Di Pietro. Mentre il ministro del lavoro, Elsa Fornero, ha espresso rispetto. Il segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni, in mattinata si era detto in disaccordo con la manifestazione, poi ha affermato: "Rispetto chiunque manifesti le proprie opinioni".



Cgil a manifestazione europea il 14/11

In chiusura del suo comizio, la Camusso ha annunciato che la Cgil parteciperà alla manifestazione, indetta dal sindacato europeo, mercoledì 14 novembre. La segretaria si augura che partecipino anche Cisl e Uil.