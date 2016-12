foto Dal Web

- Il rigore è il grande colpevole delle difficoltà del Paese, così il governo ci ha portato in recessione. Lo ha detto Susanna Camusso sul palco della manifestazione in piazza San Giovanni a Roma. "Il nostro Paese non ha bisogno di presentarsi in Europa come un figlio penitente che per essere perdonato deve presentarsi come il primo della classe", ha aggiunto, annunciando una grande manifestazione dei sindacati in tutta Europa il 14 novembre.