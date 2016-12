Piscicelli: "A Natale tutti i parlamentari si ricordavano di venire a bussare"

foto Ansa 11:24 - Il sistema protezione civile in otto interrogatori, quelli che fino ad ora ha sostenuto Francesco Maria Piscicelli, l'imprenditore diventato celebre per aver riso del terremoto dell'Aquila. Ha consegnato alla procura di Roma il racconto della corruzione italiana negli appalti di Stato dal 2000 al 2010 “Hanno allestito una macchina per costruire opere in un Paese bloccato, ma nel corso delle stagioni le missioni diventano un sistema di arricchimento personale – racconta a Repubblica l’imprenditore ora collaboratore di giustizia -. Sfruttato a sinistra e a destra. L'ho visto con i miei occhi, l'ho vissuto dall'interno''. - Il sistema protezione civile in otto interrogatori, quelli che fino ad ora ha sostenuto Francesco Maria Piscicelli, l'imprenditore diventato celebre per aver riso del terremoto dell'Aquila. Ha consegnato alla procura di Roma il racconto della corruzione italiana negli appalti di Stato dal 2000 al 2010 “Hanno allestito una macchina per costruire opere in un Paese bloccato, ma nel corso delle stagioni le missioni diventano un sistema di arricchimento personale – racconta a Repubblica l’imprenditore ora collaboratore di giustizia -. Sfruttato a sinistra e a destra. L'ho visto con i miei occhi, l'ho vissuto dall'interno''.

''Il sistema Protezione civile, la deroga totale per ogni opera pubblica, nasce con il giubileo del Duemila: l'incontro fra il sindaco di Roma Francesco Rutelli, il provveditore alle Opere pubbliche del Lazio Angelo Balducci e il capo della Protezione civile, Guido Bertolaso”.

Piscicelli sul sistema messo in piedi parla di ''una montagna di denaro pubblico'' che ''per dieci stagioni e' stata messa a bilancio pre realizzare auditorium, stadi, caserme, svincoli e in percentuale e' stata poi trasferita a ministri, sottosegretari, parlamentari, magistrati, funzionari della Protezione, dirigenti delle opere pubbliche. Nessuna istituzione, nessun partito. Tutto, ad personam''. ''Balducci - racconta ancora Piscicelli - imponeva tutto, era il dominus, se parla lui viene giu' tutta la Seconda Repubblica e pure mezzo Vaticano''. ''Nell'ufficio di Diego Anemone - aggiunge - ho visto un tavolone con sopra milioni di euro. Da li' venivano i soldi per la casa di Scajola''. Piscicelli, a suo dire, riceveva ordini: ''Mi dissero: l'Auditorium di Firenze deve andare a Cerasi, lo vuole Veltroni. Quello di Isernia a un uomo vicino a di Pietro''. L'imprenditore napoletano si dice ''dissanguato'' dal Palazzo: ''A Natale, Pasqua e Ferragosto i parlamentari italiani battono cassa. Un assedio, spegnevo il telefonino''.