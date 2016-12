La Cgil scende oggi in piazza a Roma: "Il lavoro prima di tutto" è lo slogan della manifestazione in piazza San Giovanni. Il sindacato chiede di cambiare l'agenda del governo per "evitare il disastro", dando priorità alle scelte strategiche di politica industriale, alle misure di sostegno per i lavoratori e agli interventi per arginare la crisi che investe i lavoratori e per salvaguardare i precari. La Camusso: "Basta con il rigore".

18:32 Camusso: "Con spending licenziamenti di massa"

"Passando di spending review in spending review non si mettono a posto i conti dello Stato ma si fanno licenziamenti di massa, basta guardare alla sanità e alla scuola", ha affermato Susanna Camusso. E ancora: "Il Paese deve ricominciare a permettere ai figli degli operai di andare all'università, questo non deve essere un lusso".

18:09 Camusso: "Legge stabilità? Servono cambiamenti"

Alla legge di stabilità per essere migliorata occorrono "modifiche molto profonde", perché qualche correzione non servirebbe "a ridurre le iniquità". Così il segretario della Cgil, Susanna Camusso, a margine della manifestazione a piazza San Giovanni, risponde a chi gli chiede dell'apertura del premier Mario Monti sul provvedimento.

17:36 Camusso: "Non servivano professori al governo"

"Per fare quello che hanno fatto non c'era bisogno di mettere dei professori al governo, non c'era proprio bisogno di nulla", ha detto il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, durante il suo intervento alla manifestazione di piazza San Giovanni.

17:09 Camusso: "Basta con il rigore"

Il rigore è il grande colpevole delle difficoltà del Paese, il governo ha portato il Paese in recessione. Lo ha detto Susanna Camusso sul palco di piazza San Giovanni a Roma. "Il nostro Paese non ha bisogno di presentarsi in Europa come un figlio penitente che per essere perdonato deve presentarsi come il primo della classe", ha aggiunto, annunciando una grande manifestazione dei sindacati in tutta Europa il 14 novembre.

14:01 Passera a Tgcom24: "I conti devono tornare"

"I saldi sono quelli che devono essere non possiamo perdere la credibilità acquisita in materia di equilibrio dei conti. Come tutti i nostri decreti, il contributo del Parlamento è da tenere presente perché spesso i nostri decreti sono usciti rafforzati dal Parlamento". Lo ha detto a Tgcom24 il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera.

13:52 Landini a Tgcom24: "Il governo prima va meglio è"

"Il governo prima se ne va meglio è. Qui non c'è un'idea di politica industriale degna di questo nome". Lo ha detto a Tgcom24 Maurizio Landini, segretario generale della Fiom. Sulla mancanza di altre sigle sindacali alla manifestazione a piazza San Giovanni, Landini osserva: "Siamo di fronte a una divisione sindacale e questo è un problema serio. La Cgil sta con i lavoratori e bisognerebbe smetterla di fare accordi separati".

11:19 Bonanni: "Manifestazione? Non me ne sono accorto"

"Non ho visto nessuno, non me ne sono accordo": così il segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni, ha rsposto alle domande dei cronisti sulla manifestazione della Cgil a piazza San Giovanni. Bonanni ha risposto a margine di un convegno che si tiene proprio accanto alla piazza della manifestazione, nell'Università Laterananse.

11:01 Passera: "Manifestazione da considerare con interesse"

Per il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, "manifestazioni" come quella della Cgil, "non sorprendono e devono essere considerate con grande attenzione". "Siamo chiaramente in un momento di grande difficoltà, questo è l'anno peggiore in cui si siano accumulate, come previsto, tante difficoltà" ha quindi spiegato Passera.

10:57 Al via manifestazioni in piazza San Giovanni

E' iniziata con l'inno di Mameli suonata da una banda la manifestazione che per tutto il giorno animerà piazza San Giovanni, a Roma. Per tutta la giornata si alterneranno sul palco rappresentanti delle tante imprese che in tutta Italia stanno affrontando la crisi. Tra palloni e bandiere rosse del sindacato che colorano la piazza, spuntano i gazebo delle rappresentanze regionali della Cgil, a formare un ideale viaggio nell'Italia del lavoro, della crisi e della difesa dei diritti.

10:39 Camusso: "Senza lavoro siamo senza futuro"

"Prima di tutto il lavoro, oggi in piazza San Giovanni il lavoro, da difendere, da creare. Senza lavoro siamo senza futuro". Lo ha scritto la leader della Cgil Susanna Camusso sul suo profilo Twitter.

10:09 Fornero: "Rispetto per la piazza"

"Rispetto tutte le opinioni". Così Elsa Fornero commenta la manifestazione della Cgil in programma a Roma. "Ho rispetto per la manifestazione dei lavoratori. Lavoratori e sindacati, tutti coloro che vogliono parlare sanno che non mi sono mai tirata indietro. Il lavoro è la mia prima preoccupazione" ha spiegato il ministro.

Ultimo aggiornamento 18:32