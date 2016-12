foto LaPresse

20:27

- Un passo indietro potrebbe prenderlo in considerazione, ma di fare il nonno a tempo pieno non ha la minima intenzione. Massimo D’Alema torna a commentare le provocazioni del sindaco di Firenze a margine di un convegno organizzato dall’Università Bocconi: “Renzi non chiede di essere appoggiato - ha spiegato D'Alema - vuole mandarci in pensione, anzi ai giardinetti a fare il nonno. Lo voterei alle politiche? Questo è un altro discorso”.