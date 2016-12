foto Facebook

- "Non c'è ammanco di un solo euro". Lo ha detto l'ex capogruppo dell'Idv alla Regione Lazio, Vincenzo Maruccio, accusato di peculato, al termine dell'interrogatorio presso la Procura di Roma. "Non sono più consigliere regionale - ha aggiunto - e sono venuto qui come privato cittadino per difendere la mia dignità di uomo, marito, professionista e padre". "Sono corso dal magistrato - ha chiarito - per spiegare la mia posizione".