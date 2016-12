Santanchè: altri vogliono rottamare Berlusconi "Non sono io il problema del Pdl, ma i ladri"

"Mi sono stupita della nota di Boniauti alle 19.30: io non ho mai detto di parlare per conto di Berlusconi. Sono un dirigente del Pdl e parlo per me. Che si voglia far finta che non ci sono problemi nel Pdl...", ha affermato. E ancora: "Abbiamo il Lazio che è crollato, le facce di maiale, la Lombardia, le vacanze, gli yacht e quant'altro. Sono stata la prima a dire alla Polverini e a Formigoni di fare un passo indietro".



"Alfano? Mi ha un po' deluso"

"L'opinione pubblica - ha detto l'ex sottosegretario - tra un po' ci sputa in faccia". E ha sostenuto di non essere lei il problema del partito: "Se poi serve un capro espiatorio perché ho sollevato un coperchio, va bene, faccio il kamikaze". Sul sottosegretario Angelino Alfano: "Mi ha un po' deluso perché è giovane e capace e doveva arrivare lì e cambiare, non conservare ciò che è scaduto".



"Abbiamo un partito che fa acqua da tutte le parti"

La Santanchè ha anche aggiunto: "Berlusconi è stato accusato di quasi tutto dalla magistratura ma mai di aver rubato un euro ai cittadini italiani: abbiamo un partito che fa acqua da tutte le parti. Quindi è così grave dire di azzerare tutto? Non voglio vedere rotolare teste. Dico solo di ripartire. Poi, dobbiamo decidere una linea politica: siamo con Monti? Siamo per più tasse? E' giusta l'Imu? I sondaggi dicono che il 70% del nostro elettorato è contro Monti".



"In Sicilia Musumeci candidato per guerra tra bande"

"Ricordiamoci chi siamo, da dove veniamo e dove vogliamo andare. In Sicilia (dove il candidato del centrodestra è Nello Musumeci, ndr) si è deciso di candidare non un moderato o qualcuno con le tesi politiche del Pdl ma qualcuno che di moderato ha pochissimo, solo per guerra tra bande", ha dichiarato la Santanchè nello studio di Tgcom24.



"Ai contenuti ci penso"

E ancora: "Non è una questione personale: stimo tutti e penso che tutti possano dare un contributo. Non ritratto una sola parola, ribadisco tutta l'intervista al Foglio. Non ho mai detto di rottamare: dobbiamo lavorare tutti insieme, nessuno deve pensare di essere più bravo degli altri. Qualcuno ieri mi ha anche offesa dicendo che devo pensare più ai contenuti che alla plastica. A quella persona dico che io penso ai contenuti e che la plastica, forse, quella persona ce l’ha nel cervello".



"No a più di tre legislature"

La Santanchè ha poi affermato: "Non possiamo dare ai giovani il posto fisso, quindi dovremmo garantire ai politici il posto a vita? No, tre legislature e vanno via. Berlusconi, nella sua generosità ha fatto ministri qualcuno che non aveva meriti pazzeschi, quindi tutti pensano di poter diventare ministro.



Lupi a Tgcom24: "Santanchè non può bombardare il partito"

"Se dobbiamo fare cento passi indietro per farne duecento avanti siamo disponibili. Però Daniela Santanchè prima bombarda poi dice che non vuole rottamare". Queste le parole di Maurizio Lupi (Pdl) a Tgcom24. "Non è un problema personale ma di linea politica e di metodo. Siamo impegnati in una grande campagna elettorale in Sicilia. Tutti i sondaggi ci dicono che possiamo vincere. Se siamo impegnati col simbolo del Pdl, Santanchè non si può mettere a bombardare il partito dicendo che non esiste più".