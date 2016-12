"Non lo dico per Renzi - sostiene il segretario del Pd - ma abbiamo già dato: se si pensa in giro per il mondo che l'Italia è un Paese talmente indebolito da poterselo comprare a poco prezzo si sbagliano". L'attacco a certa finanza arriva da Bersani dopo l'invito a concentrare le primarie sui programmi: "Sarà meglio discutere di preciso su cosa fare, andiamo sul preciso perché di pillole generiche ne abbiamo avute già troppe e consiglio di stare attenti a quello che viene da alcuni centri finanziari".



Bersani se la prende in particolare con certa finanza che "non risponde a criteri di trasparenza e che ha avuto in questi anni un po' troppo mano libera. Bisogna partire dall'economia reale e la finanza deve essere a disposizione dell'economia reale e non l'inverso".



"Spero che la rottamazione venga rottamata"

"Renzi o non Renzi", Bersani è tornato ad assicurare che il partito si rinnoverà. "Ho sempre detto che la ruota girerà, che il rinnovamento si farà tutti assieme nel rispetto di tutti e senza mettere sull'asfalto nessuno", ha detto il segretario del Pd. "Renzi o non Renzi quello era ed è il solco del nostro modo di lavorare, e lo sarà quando saremo al governo o quando si farà il congresso del Pd". "Dunque - ha proseguito - spero che la rottamazione venga rottamata".



Renzi replica e sfida il segretario del Pd

"Caro Bersani, su banche finanza e trasparenza accetti un confronto pubblico? Non importa andare alle Cayman: ok una casa del popolo. Ti va?". Così Matteo Renzi, su Twitter, risponde alle parole del segretario Pd. E poi preannuncia dichiarazioni shock per domenica quando arriverà con il camper a Torino. Dal PalaIsozaki Matteo Renzi promette che dirà "cosa significa essere di sinistra nel 2012 per noi". "Ci saranno polemiche, immagino. Ma tenteremo di dire cosa sia la sinistra per noi". E sulla sua enews settimanale il candidato alle primarie del centrosinistra calca la mano: "Gli stessi che mi contestavano perché non credibile e autorevole, si sono lamentati perché numerosi esponenti della comunità economica milanese sono venuti ad ascoltarmi in due diverse iniziative a Milano. Aiuto, allarme: Renzi parla con la finanza. Quanta subalternità culturale nelle preoccupate trasmissioni televisive, nei giornali di parte e in quelli di partito: la finanza è in grado di dare la linea solo quando la politica è debole. Quando la politica è meschina. Quando i politici non sono coraggiosi".