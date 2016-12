Pdl, Berlusconi rilancia: "Solo uniti si vince"

15:52

- "Per vincere bisogna essere uniti, ma di tutto se ne sta occupando Alfano". Lo ha detto Silvio Berlusconi durante una pausa del processo per il caso Ruby. Sulle elezioni in Lombardia e sulla eventuale candidatura di Maroni e le possibili alleanze, il leader del Pdl ha poi ammesso di non occuparsene: "Francamente non me ne sto interessando".