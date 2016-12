foto Ansa Correlati Melandri al Maxxi, è polemica

La Melandri alla guida del Maxxi 12:17 - "La decisione del ministro Ornaghi, che mi lusinga e mi onora, è la scelta di un tecnico nei confronti di un altro 'tecnico', perché quel museo l'ho istituito io quando ero a capo del ministero dei Beni Culturali". Giovanna Melandri commenta così le polemiche sulla sua nomina alla guida del Maxxi. Polemiche che non le faranno cambiare idea. "Ornaghi ha fatto una scelta istituzionale, chiamando la 'madre' del Maxxi".

"Lasciar perdere?, Non ci penso nemmeno", dice a La Repubblica. "Ornaghi mi ha chiesto di rilanciare e internazionalizzare il Maxxi che, ricordo, nasce con una mia scelta da ministro nel 1999", ribadisce Melandri e rivendica: "Per quel museo, e per le politiche culturali di quel periodo, in particolare per le arti della contemporaneità, ho ricevuto la Legion d'onore da Chirac".



Insomma, "il Maxxi ha bisogno di un profilo internazionale, il ministro Ornaghi ha assunto questa decisione in totale autonomia. Non c'è nessuna logica spartitoria, e il Pd non c'entra nulla", aggiunge Melandri, annunciando che con Ornaghi, prima della conferenza stampa di martedì al Maxxi, sono state messe in atto le procedure per le dimissioni da parlamentare (alla Camera ndr). ''Giovanna Melandri ha comunicato all'On. Dario Franceschini, capogruppo alla Camera del Partito Democratico, di aver avviato le procedure per le dimissioni da parlamentare'', rende infatti noto un comunicato dell'Ufficio stampa della parlamentare.