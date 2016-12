foto Dal Web 21:07 - Giovanna Melandri, ex ministro per i Beni e le attività culturali nei due governi D’Alema tra il 1998 e il 2001, è il nuovo presidente della Fondazione del Maxxi, il museo dell’arte contemporanea del XXI secolo.

La nomina arrivata dal ministro Lorenzo Ornaghi è come un sasso nello stagno dove le increspature dell'acqua sono le reazioni a catena della politica.

PDL, CICCHITTO: "DECISIONE INCREDIBILE" Fabrizio Cicchitto, capogruppo Pdl alla Camera, invita il Governo tecnico ad occuparsi di altrio e commenta: "Quello che ha fatto il ministro Ornaghi ha dell'incredibile. Ho la massima stima per Giovana Melandri, ma proprio per questo e per il riconoscimento della sua caratterizzazione politica molto marcata certamente reputo la nomina fatta da Ornaghi un autentico fuor d'opera". Poi aggiunge: "E' il secondo deputato del Pd che viene chiamato ad un alto incarico tecnico con scelte francamente inaccettabili anche perché questo Governo non ha il nostro voto per risolvere problemi di organigramma e magari di rinnovamento del Pd"

SEL, VENDOLA: "BRUTTO GESTO DEL GOVERNO" ''Ho stima personale per Melandri, ma la sua nomina alla presidenza del Maxxi è un problema stilisticamente complicato da digerire - ha detto Nichi Vendola, leader di Sel - Non si è trattato di un bel gesto da parte del governo''.

PD, ZANDA: "LA NASCITA DEL MAXXI E' MERITO DI GIOVANNA MELANDRI" Il Pd resta l'unico a difendere la nomina. "Roma può oggi festeggiare la nomina di un Presidente che ha tutte le doti per far grande il Maxxi, la più importante galleria pubblica di arte contemporanea della Capitale - ha commentato il vicepresidente dei senatori del Pd Luigi Zanda che poi continua -. La nascita del Maxxi si deve al lavoro di Giovanna Melandri, alla sua esperienza e alla sua consistente caratura internazionale. Una galleria d'arte contemporanea ha soprattutto bisogno d'essere inserita nel grande circuito della cultura e dell'arte mondiale. Giovanna Melandri dà questa garanzia".