Casa di Montecarlo, Fini replica all'Espresso: "Non ho mai mentito, vado avanti a testa alta"

Caso Montecarlo, disposta l'archiviazione 19:00 - Il presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha replicato alle accuse sollevate da "L'Espresso" sulla casa monegasca di An. "Non ho mai mentito o nascosto qualcosa agli italiani e per questo continuerò il mio impegno politico a testa alta", ha dichiarato. "L'unica certezza - ha sottolineato - è l'archiviazione in sede giudiziaria della denuncia a mio carico. Non intendo farmi condizionare dalla ciclica comparsa di documenti più o meno autentici".

Fini ha poi detto che quanto scritto dall'Espresso "suscita in me profonda amarezza per comportamenti che non condivido. Ma questo é un aspetto tutto e solo personale".



I documenti cui fa riferimento il settimanale, riprende il presidente di Montecitorio, "non contengono nulla di nuovo e definitivo rispetto all'effettiva proprietà. Esattamente come nell'estate di due anni fa".