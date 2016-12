foto Twitter

- "Caro Maroni, altro che election day! Per la Lombardia si vota nel 2012, per le politiche nel 2013". Roberto Formigoni replica così, via Twitter, al segretario della Lega Nord Roberto Maroni, che auspicava invece una sola data per le consultazioni nazionali e per quelle regionali. Il governatore del Pirellone ribadisce quindi la sua ferma intenzione di stringere i tempi per rinnovare i vertici della Regione.