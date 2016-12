Lombardia, Maroni: "Pdl e Lega divisi perdono" Formigoni: "Caro Bobo, nessun election day"

foto Twitter Correlati Santanché: "Pdl, dimettetevi tutti" 18:30 - Roberto Maroni rilancia l'unità nel centrodestra in occasione delle elezioni al Pirellone: "Se Pdl e Lega si presentassero divisi in Lombardia, il rischio sarebbe di consegnare la Regione al centrosinistra". Il leader del Carroccio torna poi a chiedere un election day per politiche e amministrative: "Non possiamo buttare via 50 milioni di euro. Una legge dice che, dal 2012, elezioni nazionali e locali si fanno in un unico giorno". - Roberto Maroni rilancia l'unità nel centrodestra in occasione delle elezioni al Pirellone: "Se Pdl e Lega si presentassero divisi in Lombardia, il rischio sarebbe di consegnare la Regione al centrosinistra". Il leader del Carroccio torna poi a chiedere un election day per politiche e amministrative: "Non possiamo buttare via 50 milioni di euro. Una legge dice che, dal 2012, elezioni nazionali e locali si fanno in un unico giorno".

"Election day è per legge"

A margine dell'inaugurazione del campus universitario di Varese, Roberto Maroni ha ricordato che "c'è una legge dello scorso anno, approvata dal governo Berlusconi, che dice che, dal 2012, quando ci sono le elezioni amministrative e nazionali, si fanno in un unico giorno". Maroni, poi, non risponde sulla data delle dimissioni del Consiglio regionale della Lombardia. Ma osserva che "c'è il tempo" (fino al 30 novembre, dice la legge) anche per recepire il decreto del governo sulle Regioni.



Formigoni replica subito: "Per la Lombardia si vota nel 2012"

Ma poco dopo, il governatore lombardo, Roberto Formigoni, interviene via Twitter con un tono che non ammette repliche: "Caro Maroni, altro che election day! Per la Lombardia si vota nel 2012, per le politiche nel 2013".



"Albertini? Non sto dietro al gossip?"

A proposito di un'eventuale candidatura di Gabriele Albertini per il centrodestra alla presidenza della Regione Lombardia, il leader del Carroccio ha commentato: "Non sto dietro al gossip: se si vogliono fare le primarie le si facciano e chi vuole partecipare partecipi".