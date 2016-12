foto Ansa Correlati Lazio, Polverini firma le dimissioni 20:31 - Bufera virtuale su Renata Polverini. Il governatore dimissionario della Regione Lazio è stato pizzicato da una ragazza a sfrecciare contromano in via del Corso a Roma per andare a fare shopping. Il tutto su un'auto blu. E sui social network è scoppiata la polemica anche perché, a favorire le scorribande della ex sindacalista, ci sarebbe stato un vigile che avrebbe bloccato il traffico per consentirle di non trovare le saracinesche dei negozi abbassate. - Bufera virtuale su Renata Polverini. Il governatore dimissionario della Regione Lazio è stato pizzicato da una ragazza a sfrecciare contromano in via del Corso a Roma per andare a fare shopping. Il tutto su un'auto blu. E sui social network è scoppiata la polemica anche perché, a favorire le scorribande della ex sindacalista, ci sarebbe stato un vigile che avrebbe bloccato il traffico per consentirle di non trovare le saracinesche dei negozi abbassate.

"La mia non è un'auto blu bensì un mezzo adibito al servizio tutela con a bordo due agenti di polizia incaricati di garantire la mia sicurezza", ha detto la presidente dimissionaria rispondendo alle polemiche. E in una lettera ha chiesto al prefetto la sospensione del servizio di scorta assegnatole.



Intanto, in Rete la discussione è montata anche perché, a favorire le scorribande della ex sindacalista, ci sarebbe stato un vigile che avrebbe bloccato il traffico perché non trovasse abbassate le saracinesche dei negozi.



E' stato proprio quest'ultimo particolare a convincere una giovane romana a inseguire la macchina sulla quale era comodamente seduta la Polverini. Da via del Corso a piazza Venezia, da via del Teatro Marcello alla Bocca della verità fino al quartiere Testaccio.



Giunta al ventesimo rione romano, secondo la testimone, l'ormai ex governatrice è scesa dall'automobile per entrare in negozio di scarpe.



Nel giro di pochi minuti, la notizia ha fatto il giro dell'Italia virtuale e dai principali social sono arrivate molte critiche al comportamento della Polverini.