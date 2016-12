foto LaPresse Correlati Merkel: "Sì a veto Ue sui bilanci degli Stati"

15:14 - Il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, chiede maggiori misure per la crescita. "E' urgente passare da politiche di rigore, che un'Europa troppo burocratica ha imposto in un momento di grave crisi economica, a una politica che promuova la crescita e lo sviluppo", sottolinea Berlusconi per il quale l'Ue "ha una grande responsabilità: rendere possibile una crescita per uscire dall'incubo di questa crisi".

"L'emergenza povertà rivelata dalla Caritas e l'allarme lanciato dal presidente della Confindustria sulla condizione dell'economia italiana, ci spronano a mettere al centro del confronto politico le questioni serie della realtà, che riguardano le imprese, i lavoratori, le famiglie, i giovani", afferma Silvio Berlusconi in una nota.



E poi, facendo diretto riferimento alla Ue, il leader Pdl precisa: "L'Europa deve mettere davvero in comune gli sforzi per rendere possibile una crescita dell'economia, uno sviluppo ci faccia uscire dalla crisi e restituisca a tutti una speranza per il futuro".