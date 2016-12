Albertini dopo le dimissioni di Nicole Minetti: "Ora la chiamerà Tinto Brass per un film"

foto Olycom Correlati Lombardia, verso il colpo di coda finale per Formigoni 11:16 - "Adesso ci sarà una telefonata di Tinto Brass che la inviterà a fare un bel film che guarderò con grande piacere". Così Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano e possibile candidato governatore della Lombardia per il Pdl, scherza sulle dimissioni di Nicole Minetti dal Consiglio regionale. Ma assicura che non fu la sua la candidatura che, nel 2005, sconsigliò a Berlusconi durante una telefonata di un'ora. - "Adesso ci sarà una telefonata di Tinto Brass che la inviterà a fare un bel film che guarderò con grande piacere". Così Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano e possibile candidato governatore della Lombardia per il Pdl, scherza sulle dimissioni di Nicole Minetti dal Consiglio regionale. Ma assicura che non fu la sua la candidatura che, nel 2005, sconsigliò a Berlusconi durante una telefonata di un'ora.

Albertini dopo le "bacchettata" della conduttrice per la battuta di "cattivo gusto", ha cercato di salvarsi in calcio d'angolo. "Nel 2005 ho convinto il presidente Berlusconi con una telefonata di un'ora a non inserire nel listino bloccato una degna persona, che si chiama Lara Comi, che non era ancora laureata e che ora è attuale deputata europea: e non quindi la Minetti", ha spiegato.



L'ex sindaco di Milano ha proseguito sull'onda del nuovo discorso: "La Comi è stata fuori non perché non fosse commendevole, ma semplicemente perché non doveva stare nel listino bloccato una persona che aveva solo una confidenza con il capo del partito. Berlusconi quindi - ha concluso - fece una scelta diversa e nel listino bloccato finì il capo di Gabinetto del sindaco di Milano".