D'Alema: "Se vince Bersani non mi ricandido"

Il camper di Renzi "investe" D'Alema 21:41 - "Ho cambiato radicalmente idea: se vince Bersani non chiederò deroghe". Ma, se le primarie le vincerà Renzi, "sarà scontro, sarà scontro politico". Lo ha assicurato Massimo D'Alema. "Se vince Bersani lui sa che dispone del posto in lista che fu mio". "La decisione di Veltroni di non ricandidarsi qualche problema me l'ha creato, perché è scattata subito la caccia all'uomo", ha aggiunto.

"Io rinuncio alla candidatura perché questo mi consente di condurre meglio la battaglia politica. Io sono portato per la battaglia politica", ha aggiunto il presidente del Copasir a Otto e Mezzo. "Il cuore del problema del centrosinistra sono le divisioni e Renzi non è il rimedio, è peggio del male: con quel modo di porsi divide e così rischiamo di non avere più il centrosinistra", ha sottolineato.



"Grillo vede Renzi come un 'competitor', uno che vende la stessa merce. Io credo che il Pd debba vendere un'altra merce", ha ribadito. "Il centrosinistra non ha fallito, ha avuto esperienze positive di governo, ma il suo problema è stato quello delle sue divisioni. E su questo fronte Renzi non è una soluzione, è il male. Io non ce l'ho con Renzi, non lo criminalizzo, ma sostengo Bersani perché è una personalità che unisce".



Bersani: "D'Alema contro la rottamazione, ma per il rinnovamento"

"Può essere che si conosca poco D'Alema, ma io lo conosco bene: sul concetto di rottamazione combatterà fino alla morte, ma sul rinnovamento c'è". Sono le parole di Pier Luigi Bersani, che cerca così di smorzare i toni interpretando il pensiero dell'ex premier sulla candidatura alle elezioni. "Ma - ha poi spiegato - faremo un rinnovamento lavorando tutti insieme".