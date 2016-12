foto LaPresse Correlati Grillo: Renzi ha l'invidia penis 19:44 - "Non so con certezza quanto spenderò" per la campagna elettorale "ma più o meno 250mila euro". Così Matteo Renzi risponde all'ex tesoriere dei Ds e ora deputato del Pd, Ugo Sposetti, che aveva ipotizzato altre cifre per la corsa del sindaco di Firenze alle primarie del centrosinistra. "Sposetti - ha spiegato Renzi a Panorama - parla anche di finanziamenti dall'estero, si vede che ha esperienza su questi temi, ma io non cado nelle sue trappoline". - "Non so con certezza quanto spenderò" per la campagna elettorale "ma più o meno 250mila euro". Così Matteo Renzi risponde all'ex tesoriere dei Ds e ora deputato del Pd, Ugo Sposetti, che aveva ipotizzato altre cifre per la corsa del sindaco di Firenze alle primarie del centrosinistra. "Sposetti - ha spiegato Renzi a Panorama - parla anche di finanziamenti dall'estero, si vede che ha esperienza su questi temi, ma io non cado nelle sue trappoline".

"Pier Luigi Bersani e Nichi Vendola le mettano tutte sul sito, io aspetto - ha detto Renzi parlando delle spese del partito - . Dimostrino di essere davvero diversi dal tritacarte di Fiorito".



"Bersani mi ha deluso"

"Cambiando le regole hanno bloccato la partecipazione, Pier Luigi Bersani non ha mantenuto la parola. Mi spiace, una persona che giudicavo leale ha fatto prevalere le ragioni della paura rispetto a quelle del coraggio", ha attaccato il sindaco di Firenze. "Il segretario mi ha deluso da lui non me lo aspettavo. Non mi convince il modo in cui lascia ad altri il ruolo dei poliziotti cattivi mentre lui fa il poliziotto buono, è un giochino che ha le gambe corte".



Dubbi sull'alleanza con Casini

Le alleanze "si fanno con chi ti vota il programma, non fra addetti ai lavori. Se Pier Ferdinando Casini trova l'accordo è costretto a parlare di contenuti, ma lui si ostina a parlare di contenitori. Io non sono interessato al riequilibrio con l'Udc", ha poi spiegato Renzi.



Spese online, Bersani: "Faccia lo stesso anche Renzi"

Non si è fatta attendere la replica del leader del Pd. "Noi metteremo on line tutto quanto, non si preoccupi. Metta anche lui e vedrà che siamo tutti a posto".