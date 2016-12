foto Ansa Correlati Legge di stabilità, altolà di Bersani a Monti

Grilli: "Stop ad aumento Iva? Forse"

Corruzione, il governo pone la fiducia 15:28 - Il presidente della commissione Lavoro della Camera, Silvano Moffa, riferisce che ci sono altri 8.900 esodati che, nel prossimo biennio, maturano il diritto ad essere salvaguardati secondo le attuali norme del Salva Italia. Per questi serve una copertura di 440,8 milioni. Si tratta, spiega Moffa, di dati Inps, forniti dal ministro Elsa Fornero alla commissione. - Il presidente della commissione Lavoro della Camera, Silvano Moffa, riferisce che ci sono altri 8.900 esodati che, nel prossimo biennio, maturano il diritto ad essere salvaguardati secondo le attuali norme del Salva Italia. Per questi serve una copertura di 440,8 milioni. Si tratta, spiega Moffa, di dati Inps, forniti dal ministro Elsa Fornero alla commissione.

Gli 8.900 lavoratori individuati matureranno il diritto alla pensione tra il 2013 e il 2014 e devono quindi essere salvaguardati per evitare che restino senza reddito, come fa sapere Giuliano Cazzola, esperto di previdenza e componente Pdl della stessa commissione. Tutti questi non figurano tra i 120mila esodati finora tutelati dal governo con uno stanziamento di circa 9 miliardi di euro.



Secondo una fonte si sta lavorando per far decadere il progetto di legge bipartisan che prevedeva un più consistente ampliamento della platea degli esodati e un ritorno alle pensioni di anzianità: il piano non sarebbe sostenibile dal punto di vista finanziario e sarebbe stato rigettato dalla Ragioneria per mancanza di coperture.



La nuova tutela, per i quasi 9mila interessati, sarà invece inserita, attraverso un fondo ad hoc, in qualche norma della legge di stabilità in discussione. Al momento il governo ha stanziato in manovra 100 milioni di euro per gli esodati per il 2013. Ne mancherebbero ancora 340 fino al 2014.