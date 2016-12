foto LaPresse

10:42

- Il ministro Vittorio Grilli non sbarra la strada alla possibilità di congelare completamente l'aumento dell'Iva. "Per ora abbiamo ridotto di un punto l'aumento. Questo siamo riusciti a fare, mai dire mai, dobbiamo lavorare", ha risposto ai giornalisti. "Siamo un governo molto coeso e disciplinato, come ha detto Monti, e di questi attriti non ho contezza", ha aggiunto commentando alcune indiscrezioni di stampa.