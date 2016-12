foto LaPresse Correlati Legge Stabilità, ecco le novità

Il testo ufficiale della Legge

Taglio detrazioni, no allo slittamento

"Siamo aperti alla discussione su tutto in Parlamento". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, entrando in un'audizione in Parlamento e rispondendo ai giornalisti che chiedevano se il governo è disponibile a rivedere la retroattività sui tagli agli sconti fiscali. "A patto - ha aggiunto il ministro del mantenimento dei vincoli di copertura, pari a 1 miliardo di euro".

"Discuteremo insieme. Si dovrà fare una scelta. Il Parlamento può prendere una decisione diversa", ha spiegato Grilli, sottolineando che la modifica a tali misure comporta la necessità di trovare un miliardo da mettere in bilancio nel 2013. Il ministro ha poi annunciato che il pagamento dei debiti della Pa avverrà attraverso i fondi delle dismissioni del patrimonio pubblico, che nel 2013 potrebbero valere anche più di un punto del Pil.



Grilli ha poi sottolineato come "siamo anche convinti che si debba continuare a tagliare la spesa e a contrastare l'evasione per ridurre la pressione fiscale". Quanto alle dismissioni il ministro osserva che con il decreto sulla spending review abbiamo introdotto gran parte degli strumenti necessari. Ora bisogna individuare i beni da vendere e finalizzare le procedure. Ci aiuterà a farlo un seminario che abbiamo organizzato per la fine del mese con i soggetti politici e istituzionali e con gli operatori del settore".



"Cancellare aumento Iva? Mai dire mai"

"Mai direi mai". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, a margine di un'audizione in commissione bicamerale sul Federalismo fiscale, in merito all'ipotesi di cancellare l'aumento dell'Iva. "Per ora - ha aggiunto - abbiamo ridotto di un punto, è quello che siamo riusciti a fare. Riflettiamo su tutto, lavoriamo sul ddl così com'è".