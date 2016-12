foto LaPresse 14:25 - Il premier Mario Monti "ha firmato il decreto per la ripartizione dei fondi" per il terremoto in favore di Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Umbria e Abruzzo. Lo riferisce una nota del governo. Le risorse ammontano ad oltre 91 milioni di euro e derivano dai risparmi sui contributi in favore dei partiti e dei movimenti politici. - Il premier Mario Monti "ha firmato il decreto per la ripartizione dei fondi" per il terremoto in favore di Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Umbria e Abruzzo. Lo riferisce una nota del governo. Le risorse ammontano ad oltre 91 milioni di euro e derivano dai risparmi sui contributi in favore dei partiti e dei movimenti politici.

Ai Comuni interessati delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo sono stati destinati 61 milioni di euro. Ai centri dell'Umbria, colpiti dal sisma del 15 dicembre 2009, vanno 20 milioni di euro, mentre altri 10 milioni vengono stanziati per le località in provincia dell'Aquila.



"Governo costruttivo e disciplinatissimo"

Intervenendo in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, il presidente del Consiglio ha detto che il governo è "costruttivo, collegiale e disciplinatissimo. Mi fa piacere sottolineare l'alta qualità e la collegialità del governo". Monti ha poi presentato il terzo pacchetto semplificazioni del governo, dicendo di confidare che "questo disegno di legge possa avere un percorso parlamentare spedito". Si tratta di un provvedimento, ha aggiunto Monti, "importantissimo" per proseguire l'opera delle "semplificazioni a favore dei cittadini e delle imprese".



E ancora, secondo il premier la Strategia energetica nazionale risulta particolarmente importante anche per i mercati esteri, tanto che sarà tradotta in altre lingue. A proposito del documento varato dal governo, Monti ha spiegato: "Per ora c'è solo in italiano, ma vi assicuro che questo è un documento che sarà molto, molto analizzato all'estero e dunque seguirà la traduzione in altre lingue".