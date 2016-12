foto Tgcom24 Correlati "Formigoni dimettiti", protesta in aula

Formigoni: al voto in 45-90 giorni 12:07 - Per il governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, "questa legislatura regionale è giunta al termine". Lo ha detto prendendo la parola davanti al Consiglio regionale e annuciando che i consiglieri Pdl hanno messo a disposizione le proprie dimissioni. Poco prima gli esponenti del centro sinistra avevano occupato il banco di presidenza del Pirellone mentre quelli leghisti avevano mostrato magliette con la scritta "Mafiosi giù le mani dal Nord". - Per il governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, "questa legislatura regionale è giunta al termine". Lo ha detto prendendo la parola davanti al Consiglio regionale e annuciando che i consiglieri Pdl hanno messo a disposizione le proprie dimissioni. Poco prima gli esponenti del centro sinistra avevano occupato il banco di presidenza del Pirellone mentre quelli leghisti avevano mostrato magliette con la scritta "Mafiosi giù le mani dal Nord".

Formigoni: "Ora una giunta tecnica"

Formigoni in aula ha poi annunciato che questa settimana procederà a dar vita a una nuova giunta, che sarà "completamente rinnovata, di persone esterne alla politica". "Prima di sciogliere il Consiglio regionale per andare alle elezioni - ha aggiunto - è opportuno correggere la legge elettorale", eliminando il listino bloccato. "Si può fare in tempi rapidissimi e nel corso di questa settimana è possibile cambiare la legge eliminando i listini - ha precisato - poi scatteranno le dimissioni dei consiglieri".



"Roberto Maroni non può candidarsi"

"Ritengo irrituale che il capo di un partito che ha fatto cadere la giunta che ha lavorato bene possa pretendere di essere il candidato". Così Roberto Formigoni ha commentato l'eventuale candidatura di Roberto Maroni alla presidenza delle Regione Lombardia. E comunque la Lega, secondo Formigoni, "è difficile possa esprimere anche il candidato".



"Si può votare già prima di Natale"

Uscendo dal Consiglio regionale, Formigoni ha formulato l'ipotesi che "si possa e si debba andare a votare prima di Natale o al massimo a metà gennaio". Il governatore ha poi osservato che il termine minimo di 45 giorni "cade la domenica prima di Natale", ma che dovrà decidere il Prefetto. Formigoni ha comunqueribadito di ritenere "un errore interrompere questa legislatura".



Lo striscione in Consiglio: "Dimettiti"

Poco prima dell'inizio della seduta del Consiglio regionale della Lombardia, sul banco di presidenza, i consiglieri di Pd, Sel e Idv hanno esposto uno striscione con la frase "Formigoni dimettiti" e raffigurante un orologio con scritto "tempo scaduto". I consiglieri dell'opposizione hanno quindi occupato il banco della presidenza per alcuni minuti e ci sono stati attimi di tensione quando alcuni esponenti del Pdl hanno cercato di togliere lo striscione.



Consiglieri leghisti con magliette anti-mafia

I consiglieri della Lega Nord hanno indossato una maglietta con scritto "mafia giù le mani dal Nord". Un'iniziativa che è stata criticata dal presidente del Consiglio regionale, Fabrizio Cecchetti (anche lui del Carroccio), il quale ha invitato i consiglieri colleghi di partito a togliersi la maglietta o almeno ad indossare la giacca. Il richiamo ha riportato la calma nei banchi della Lega mentre il consigliere Pdl, Gabriele Sola, ha preso la parola per annunciare le proprie dimissioni.



Pd: "Dimissioni centrosinistra già disponibili"

"Siamo assolutamente disponibili ad associare le nostre firme a quelle del Pdl la prossima settimana o anche già oggi per porre fine alla legislatura in Lombardia". Così ha replicato in aula al governatore Formigoni il capogruppo del Pd, Luca Gaffuri, che da settimane ha in mano le dimissioni in bianco dei consiglieri del suo partito, dell'Idv e del gruppo misto.



Pdl: "Si deve andare subito al voto"

"Una settimana e le nostre dimissioni sono sul tavolo. Se si cambia la legge elettorale bene, sennò andiamo a votare con quella attuale". Lo ha detto il capogruppo del Pdl al Consiglio regionale, Paolo Valentini, intervenendo in aula. "Politicamente la maggioranza non c'è più", ha detto a proposito della Lega, assicurando però che i buoni rapporti restano. "Tutte le riflessioni sono giuste - ha detto - ma si deve andare a votare subito".



Udc: "Se utile, pronti a dimetterci"

"Se le nostre firme sono utili per andare a elezioni, siamo pronti" a rassegnare le dimissioni. Lo ha detto in aula il capogruppo lombardo dell'Udc, Gianmarco Quadrini. "Dobbiamo ritagliarci il tempo necessario per fare una legge elettorale giusta e approvare il bilancio - ha spiegato - per poi andare al voto nel più breve tempo possibile". L'Udc e i Pensionati finora, unici sul fronte dell'opposizione, non avevano ancora annunciato la volontà di rassegnare le dimissioni.



Fra i pochi assenti spicca la Minetti

Nell'aula del Consiglio lombardo è spiccata un'assenza: si tratta di Nicole Minetti, consigliera regionale del Pdl, a processo per il caso Ruby, che è stata una delle figure più al centro di polemiche di questa legislatura iniziata nel 2010. La Minetti, eletta nel listino bloccato che proprio adesso anche Lega e Pdl vogliono eliminare prima dello scioglimento del Consiglio, è in congedo per motivi personali così come un altro consigliere. Il resto dell'aula era presente.