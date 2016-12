foto Ansa Correlati Il caso intercettazioni

"Non ho mai esercitato pressioni che potessero tendere a favorire il senatore Mancino". Lo scriveva il 18 giugno Loris D'Ambrosio a Napolitano, dopo che scoppiò il caso sulle intercettazioni pubblicate dai giornali tra Mancino e il consigliere del Quirinale, morto il 26 luglio. Alla lettera di D'Ambrosio il presidente della Repubblica rispose: "La stima che ho nei suoi riguardi non sarà inquinata da questi tentativi di colpire me attraverso lei".

Il conflitto di attribuzione presso la Consulta, ha spiegato oggi Napolitano durante il suo discorso sulla giustizia all'inaugurazione dei corsi della Scuola superiore della magistratura a Scandicci, nel Fiorentino, è stata "una decisione obbligata" e ispirata "a trasparenza e coerenza" per chi abbia giurato davanti al Parlamento di osservare lealmente la Costituzione".



"Si è tentato - ha sottolineato il presidente della Repubblica - di mescolare la mia richiesta di conflitto di attribuzione con il travagliato percorso delle indagini giudiziarie, insinuando nel modo più gratuito il sospetto di interferenze da parte della Presidenza della Repubblica".



Per il capo dello Stato, quindi, bisogna collegare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura a "imperiose necessità di riforma e rinnovata efficienza del sistema giustizia", in modo che i magistrati possano compiere il proprio lavoro "con quella assoluta imparzialità e quel senso della misura che sono il miglior presidio della loro autorità e indipendenza".



Il carteggio D'Ambrosio-Napolitano

"I prossimi tempi vedranno spuntare accuse ancora più aspre e cercheranno di colpire me per colpire lei". Così scriveva il consigliere giuridico del Quirinale Loris D'Ambrosio il 18 giugno scorso al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, pubblicata ora nel volume 'Sulla Giustizia', che raccoglie gli interventi del Capo dello Stato tra il 2006 e il 2012. D'Ambrosio interveniva così sulla pubblicazione da parte di alcuni giornali dello stesso giorno a proposito delle sue conversazioni telefoniche con il senatore Nicola Mancino, intercettate nell'ambito delle indagini della presunta trattativa tra Stato e mafia portata avanti dalla Procura di Palermo.



E' accaduto, scriveva tra l'altro D'Ambrosio, "che qualche politico o qualche giornalista sia arrivato ad accostare o inserire chi, come me, non accetta schemi o teoremi prestabiliti all'interno di quella zona grigia che fa di tutto per impedire che si raggiungano le verità scomode del 'terzo livello', o, per dirla con altre parole è partecipe di un 'patto col diavolo', non sta dalla parte degli italiani onesti ed è disponibiile a fare di tutto per ostacolare un pugno di 'pubblici ministeri solitari che cercano la verità sul più turpe affare di Stato della seconda Repubblica: le trattative tra uomini delle istituzioni e uomini della mafia'".



Nella lettera al Presidente Napolitano, D'Ambrosio spiegava di non aver "mai esercitato pressioni o ingerenze che, anche minimamente potessero tendere a favorire il senatore Mancino o qualsiasi altro rappresentante dello Stato comunque implicato nei processi di Palermo, Caltanissetta e Firenze".



Con quelle autorità giudiziarie, sottolineava il consigliere giuridico del Quirinale, "mi sono comportato con lo stesso rispetto che, sia in questi anni sia dall'inizio della mia attività professionale, ha ispirato i miei comportamenti con chi è chiamato a esercitare in autonomia e indipendenza le funzioni di magistrato. Qualunque mio collega può esserne testimone".



Quel che "con espresso riguardo ai procedimenti sulle stragi -aggiungeva Loris D'Ambrosio- ho invece sempre ritenuto e poi stigmatizzato in qualunque colloquio è che le criticità e i contrasti sullo svolgimento di quei procedimenti non giovano al buon andamento di indagini che imporrebbero, per la loro complessità, delicatezza e portata, strategie unitarie, convergenti e condivise oltre che il ripudio di metodi investigativi non rigorosi o almeno, non sufficientemente rigorosi nella ricerca delle prove e nella loro verifica di affidabilità; oltre che, ancora, l'abiura di approcci disinvolti non di rado più attenti agli effetti mediatici e alla finalità di giustizia".



Il procuratore generale della Cassazione, il procuratore nazionale antimafia, il Csm, la commissione parlamentare Antimafia, scriveva ancora D'Ambrosio, "sanno bene che le criticità e i contrasti esistono e sono gravi, ma che a essi non si riesce a porre effettivo rimedio".



D'Ambrosio diceva di essere rimasto turbato nel leggere i resoconti di un'audizione all'Antimafia dichiarazioni di chi ammette che della cosiddetta trattativa Stato-mafia uffici giudiziari danno interpretazioni diversificate e spesso confliggenti, "ma che ciò è fisiologicamente irrimediabile: come se, fosse la stessa cosa trattare lo stesso soggetto da imputato e da testimone o parte offesa, da fonte attendibile e da pericoloso e interessato depistatore".



A tutto cio' conseguiva però, a parere di D'Ambrosio, "un effetto perverso". "Quello che anche interventi volti a stimolare adeguati coordinamenti finalizzati a raggiungere o consentire univoche verità processuali vengano poi letti come modi obliquamente diretti a favorire l'una o l'altra interpretazione di fatti o situazioni indiziarie o solo sospette su episodi gravissimi della nostra storia. E, in genere -perché mediaticamente più conveniente- come un modo per impedire che escano 'dai cassetti' procedimenti che toccano o lambiscano apparati o rappresentanti istituzionali".