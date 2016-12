Ecco tutti gli onorevoli "immortali"

- Il più longevo è senza dubbio il senatore a vita Giulio Andreotti, eletto in Parlamento dalla nascita della Repubblica e ora cooptato a vita. Più passano gli anni e più la lista degli "highlander" della politica si allunga: politici per mestiere che non abbandonano la poltrona e che restano incollati agli scranni finchè l'ultima goccia di colla non sia finita.

Senatori a vita a parte, i capofila dei parlamentari di lungo corso sono il senatore del Pdl Beppe Pisanu, entrato in Parlamento 40 anni fa e l'ex segretario del Partito Repubblicano, Giorgio La Malfa, anche lui "incollato" alla poltrona da 8 legislature.

Insieme a loro due anche l'ex ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli, in pista da 8 lustri, proprio come il senatore Carlo Vizzini, eletto per la prima volta in Parlamento nel 1977 e Antonio del Pennino, classe 1939, esponente di punta del Pri e in Parlamento dal 1972, con una parentesi di 9 anni (dal 1992 al 2001).

Sono sette invece le legislature di Anna Finocchiaro, presidente dei senatori del PD, eletta per la prima volta nel 1987 e anche lei mai andata via. Lo stesso vale per Silvio Berlusconi (in campo dal 1994) e Pierluigi Bersani, alla Camera da tre legislature. Ma cercando bene nell'elenco degli highlander troviamo anche Roberto Maroni, Massimo D'Alema, Gianfranco Fini, Renato Schifani e Umberto Bossi, tutti con almeno 15/20 anni di "servizio" ben retribuito. 6 legislature invece per Walter Veltroni, ma l'esponente di spicco del Partito Democratico ha già annunciato che non si ricandiderà alle prossime politiche.



Ma la pacchia potrebbe presto finire: il senatore del Pdl Raffaele Lauro (alla prima legislatura) ha lanciato una proposta per favorire il ricambio generazionale: mettere un tetto massimo di tre legislature per ogni politico, che dopo 15 anni sarà costretto a dire addio al Parlamento. Un'idea che trova consensi da esponenti di destra e sinistra: la stessa proposta è arrivata anche dal deputato del gruppo dei quarantenni del Pd, Dario Ginefra e dalla deputata Pdl Gabriella Giammanco che vorrebbe però allungare la permanenza politica in aula per almeno cinque legislature, di cui almeno due a scadenza naturale.

E se la proposta di Lauro e GInefra diventasse in porto, almeno tre quarti del Parlamento dovrebbe fare le valigie e dopo le elezioni del 2013 sarebbe definitivamente fuori da ogni partita.



Ecco i politici più famosi in Parlamento da almeno tre legislature e che dalla prossima primavera direbbero addio a Camera e Senato:



9 legislature

Antonio del Pennino (Pri)



8 legislature

Beppe Pisanu (Pdl)

Giorgio La Malfa (Pri)

Gianfranco Fini (Fli)

Emma Bonino (Radicali)

Altero Matteoli (Pdl)

Pier Ferdinando Casini (Udc)



7 legislature

Anna Finocchiaro (Pd)

Livia Turco (Pd)

Massimo D'Alema (Pd)

6 legislature

Ignazio La Russa (Pdl)

Fabrizio Cicchitto (Pdl)

Umberto Bossi (Lega Nord)

Francesco Rutelli (Api)

Roberto Calderoli (Lega Nord)

Maurizio Gasparri (Pdl)

Roberto Maroni (Lega Nord)

Adriana Poli Bortone (Io Sud)

Franco Marini (Pd)

Roberto Castelli (Lega Nord)

5 legislature

Silvio Berlusconi (Pdl)

Giulio Tremonti (Pdl)

Pierluigi Castagnetti (Pd)

Rosy Bindi (Pd)