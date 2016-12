foto Tgcom24 Correlati Formigoni: "No alla Lombardia in agonia"

"Nel mio caso non sarà un'autocandidatura, posso solo accettare candidature se qualcuno me la vuole offrire". Lo ha detto l'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, a TgCom24, avanzando così la propria disponibilità a candidarsi alla guida della Regione Lombardia. "E' una grande responsabilità - ha sottolineato - per chi la voglia accettare" dal momento che la Lombardia, "se fosse un Paese indipendente come il Belgio, avrebbe l'ottavo Pil d'Europa".

"Studieremo la cosa insieme al Popolo delle Libertà. Per ora è presto, ci sono certamente nelle fila del partito delle persone in grado di portare avanti quello che ho io ho realizzato in questi diciassette anni, ma è ancora presto per ragionare in questa direzione". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, in merito alla candidatura per la sua successione. Per Formigoni "quella di Albertini sarebbe certamente un'ottima candidatura".



Formigoni dà intanto l'ultimatum alla Lega che "ha mostrato la sua anima inaffidabile e ribaltonista": "Se entro oggi non cambiano la loro posizione, mi assumo il compito istituzionale, che mi compete, di limitare al minimo la campagna elettorale e andare al voto al più presto". Intervistato dal Corriere della Sera, Formigoni spiega che "sei mesi di campagna elettorale per la Lombardia sono un fatto demenziale", ora, aggiunge, tutto "dipende dalla risposta che avrò dalla Lega nelle prossime 24 ore". Si sente tradito dalla Lega? "Sono più che altro allibito - replica il Governatore lombardo. - Giovedì ci siamo parlati in tre: io, Alfano e Maroni. Abbiamo concordato la strategia, siamo andati davanti alle telecamere, ci siamo stretti la mano: e poi? Sono allibito e sconcertato: si conferma l'anima della Lega inaffidabile e ribaltonista".



"Con Albertini ho combattuto anche all'interno della stessa coalizione, però mi sembra uomo serio e onesto. Sarebbe un ottimo candidato per il Pdl". Lo ha dichiarato il segretario della Lega Lombarda Matteo Salvini il quale ha poi spiegato che al Lega organizzerà le primarie per scegliere il suo candidato: "Io mi limito ad organizzarle. Candideremo uno dei 200 sindaci che abbiamo e che nessuno conosce".