Grillo in Sicilia: "Non avete bisogno dell'Italia"

foto Ansa Correlati Grillo dopo l'impresa dello Stretto 21:25 - "L'Italia ha bisogno della Sicilia e la Sicilia non ha più bisogno dell'Italia". Lo ha detto Beppe Grillo, durante un comizio del suo tour elettorale per le elezioni in Sicilia. Per il comico genovese la Sicilia è una regione autonoma ma senza autonomia: "Siete indipendenti o no? Pitagora aveva inneggiato alla libertà della Sicilia, ma voi siete passati da Pitagora a Miccichè. Ma se si libera la Sicilia, si libera il mondo".

Grillo ha poi parlato anche del Capo dello Stato. "Napolitano ha solo ora la fretta di cambiare la legge elettorale. Perché - ha detto il leader del Movimento 5 stelle in un comizio a Vittoria - lo dice pochi mesi prima delle elezioni? Una legge elettorale non si può cambiare un anno prima del voto: lo dice il diritto internazionale e l'Ue. Quando ci sono le elezioni in corso non si può modificare la legge elettorale. Ecco perché perdo la voce".



"Se non abbiamo la certezza del diritto - ha aggiunto - non c'è democrazia. Si stanno inventando qualcosa per eliminare il premio di maggioranza perché hanno paura del nostro movimento, vogliono blindarsi e lasciare tutto immutato".