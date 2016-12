foto LaPresse

20:51

- "Anche oggi Vendola insulta me e le mie idee. Non rispondo". Lo afferma Pier Ferdinando Casini, sul suo profilo Twitter, aggiungendo: "Deve essere chiaro a tutti chi è colui che si propone di governare il Paese". L'intervento del leader dell'Udc arriva dopo l'affondo di Nichi Vendola, in cui criticava l'operato dell'Udc, soprattutto in Sicilia.