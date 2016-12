foto Ansa

20:07

- "Per me l'Udc non va bene né in Sicilia, né a Roma, né altrove". Con queste parole il leader di Sel, Nichi Vendola, suggella il suo no a una possibile alleanza con il partito di Casini. "Non è un pregiudizio sul leader dell'Udc - spiega in maniera secca - ma un giudizio". "In Sicilia, Udc, è un nome che ricorda brutte storie del passato. Andiamo con la Sicilia che ha rappresentato non la chiacchiera antimafia, ma la pratica antimafia", aggiunge.