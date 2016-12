Veltroni: "Non mi candido alle politiche"

- Walter Veltroni non si ricandida alle prossime politiche. Lo ha annunciato lo stesso ex segretario del Pd. Questa decisione, spiega,"non ha a che fare con Renzi" perché già nel 2006, quando ero candidato a sindaco,a Roma, ricorda, dissi che "una volta conclusa la mia esperienza avrei smesso di fare la politica professionalmente". "Rinunciare a fare il parlamentare - prosegue - non vuol dire rinunciare a fare politica".

partito riformista. Raggiungemmo in un momento difficilissimo il 34% ed ora ci sono le condizioni per andare ancora piu' avanti.

L'importante e' che questa creatura venga collocata la' dove deve essere collocata: non chiedendo a Casini di rappresentare posizioni realistiche e a Vendola di rappresentare posizioni radicali ma avendo dentro di se' quell'ambizione di cambiamento che non puo' non esserci e al tempo stesso la capacita' di rispondere ai problemi drammatici dell'oggi".

Parlando del Pd, l'ex Segretario ha detto: "Per me e' stato il sogno politico della mia vita. cioe' l'idea di fare in Italia un grande