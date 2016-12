foto LaPresse Correlati Lombardia, Formigoni: "Elezioni, subito"

E' un appello a partecipare alle primarie per scegliere il candidato presidente della Lombardia quello che Maroni ha postato oggi sulla sua pagina Facebook, a conferma che la linea della Lega sul voto non cambia. "Sabato e domenica - ha scritto il segretario del Carroccio - tutti ai bianchi gazebo della libertà, per firmare le nostre leggi popolari e per fare le primarie sul candidato governatore della Lombardia. Prima il Nord, prima la Lega".

Non è chiaro però se Maroni intenda avviare una consultazione per il candidato della sola Lega o di tutto il centrodestra. In questo secondo caso, oltre a una sfida a Formigoni, la mossa rappresenterebbe un'apertura a una nuova alleanza tra Carroccio e Pdl per il voto in Lombardia.