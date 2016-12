Renzi a Bersani: "Via i rami secchi dal Paese se vogliamo tornare a far germogliare le gemme"

foto LaPresse Correlati Bersani: "La politica deve prendersi qualche rischio"

Il video, Renzi: "Via i rami secchi" 15:17 - "E' vero che senza radici non ci sono foglie nuove. Non vogliamo mettere in discussione le radici. Noi pensiamo però che ci siano dei rami secchi che vanno potati se vogliamo tornare a far germogliare le gemme in questo Paese. E non è accettabile la scusa delle radici che mantengono in piedi i rami secchi perché questi fanno morire l'albero". Il sindaco di Firenze Matteo Renzi replica così da Caserta all'appello di Bersani a "ripartire dalle radici". - "E' vero che senza radici non ci sono foglie nuove. Non vogliamo mettere in discussione le radici. Noi pensiamo però che ci siano dei rami secchi che vanno potati se vogliamo tornare a far germogliare le gemme in questo Paese. E non è accettabile la scusa delle radici che mantengono in piedi i rami secchi perché questi fanno morire l'albero". Il sindaco di Firenze Matteo Renzi replica così da Caserta all'appello di Bersani a "ripartire dalle radici".

"E' una bellissima cosa guardare le proprie radici e le proprie tradizioni - riprende il sindaco - ma ancora più bello è collegarle al futuro, sarà questo il compito della campagna che faremo insieme con il sorriso sulla labbra".



Rivolgendosi alla classe politica del centrosinistra, ha poi aggiunto: "Avete cambiato simbolo, la Quercia, l'Ulivo, la Margherita, e avete deforestato mezzo Paese, ma siete sempre le stesse facce. Rottamare non significare cambiare facce ma cambiare stile".



"Primarie, non sopporto il cambiamento delle regole"

"Non sopporto il cambiamento delle regole in corso d'opera - ha aggiunto, riferendosi alle novità sulle primarie -. Giocheremo una partita pulita e leale, perché vogliamo riportare la lealtà in politica. Se perdo, non fonderò un nuovo partito con il finanziamento pubblico dei partiti. Staremo in minoranza e faremo la nostra parte. Vengo da una famiglia di origini contadine, per la quale una stretta di mano vale di più di un contratto".



"Marchionne? Loro fanno la Duna, noi il Rinascimento"

Renzi non ha risparmiato una stoccata neanche all'amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne dopo le sue "battute" nei suoi confronti, dicendo: "Quanto sarebbe bello riuscire a ripartire dalla cultura. Io sono il sindaco di una piccola e povera città, come dice Marchionne. Noi abbiamo fatto il Rinascimento, loro invece hanno fatto la Duna".



"Basta con le alleanze contro"

E ha poi ricordato che "il centrosinistra in questi anni ha vinto mettendo insieme alleanze contro gli altri, è importante non essere contro qualcuno, ma essere per qualcosa. La rottamazione è una sfida non di carattere anagrafico generazionale, ma di stile, idee, e contenuti. Non solo parole, ma bisogna mettersi la faccia. Mi sono candidato per dire che stavolta non ci fregano. Si può perdere, ma il marchio d'infamia è non averci provato".



"Monti ha spento l'incendio. Ma adesso basta"

Nel suo appuntamento a Salerno, Renzi ha invece ringraziato Mario Monti dicendo che "è stato importante, è stato un pompiere per la finanza pubblica fuori controllo, per il debito pubblico alle stelle. Ma ora che ha spento l'incendio, i pompieri non servono più". Sottolineando che l'esperienza del governo tecnico è chiusa, Renzi ha comunque riconosciuto i meriti del presidente del Consiglio.



Quanto alla Carta d'intenti firmata da Pier Luigi Bersani, Nichi Vendola e Riccardo Nencini, ha detto: "E' un documento molto generale e persino generico, non ci vedo nessun particolare interesse". E a chi gli chiedeva come giudicasse l'assenza dell'agenda Monti dalla Carta, ha replicato: "Di cosa parliamo con questa espressione? Se parliamo di andare avanti con le riforme e con serietà, di scegliere persone competenti e non incompetenti, andando oltre i soliti equilibri della politica, è un punto che confermiamo".