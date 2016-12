foto LaPresse Correlati Bersani: "La politica deve rischiare"

Renzi: "Bene Monti, ma i pompieri non servono più" 16:47 - "Formigoni scelga la data delle elezioni per il bene della Lombardia, non dei partiti". L'appello è del segretario del Pdl Angelino Alfano, che precisa a Tgcom24: "Se la Lega dovesse mantenere questa posizione la responsabilità della scelta della data del voto è del presidente. Noi siamo contrari all'accanimento terapeutico". E sulla possibile "contaminazione" della crisi del Pirellone a Piemonte e Veneto, precisa: "Mai connesso le vicende". - "Formigoni scelga la data delle elezioni per il bene della Lombardia, non dei partiti". L'appello è del segretario del Pdl Angelino Alfano, che precisa a Tgcom24: "Se la Lega dovesse mantenere questa posizione la responsabilità della scelta della data del voto è del presidente. Noi siamo contrari all'accanimento terapeutico". E sulla possibile "contaminazione" della crisi del Pirellone a Piemonte e Veneto, precisa: "Mai connesso le vicende".

"Il patto con la Lombardia è chiaro e riguardava le regioni del Nord - precisa ancora sul caso -. La vicenda della Lombardia è molto specifica. Occorre occuparsi della Lombardia".



"Il centrodestra riparta dai valori e dall'economia"

"Il centrodestra italiano rinascerà dai valori - riprende Alfano -. Noi saremo i leader dell'area alternativa alla sinistra, in quanto partito più forte, e rilanceremo sui valori e sulla politica economica di forte impronta riformatrice, contro la politica della sinistra laicista e condizionata dalla Cgil".



E, in merito alla legge di stabilità, a margine degli incontri dei Democristiani del Pdl a Saint Vincent, il segretario del Pdl dice che è "urgente ripensare l'innalzamento dell'Iva che rischia di mangiarsi il piccolo beneficio che deriva dall'abbassamento dell'Irpef".



"C'è poi una grande questione - ha aggiunto - ovvero non si può modificare le detrazioni fiscali che alterano il piano economico delle famiglie".



"Da Monti prenderemo il buono"

Alfano torna poi sul governo Monti e sul patto siglato tra Pd, Sel e Psi, dove all'attuale esecutivo non c'è nessun riferimento, e dice: "Noi abbiamo le idee chiare su come procedere per il futuro, prendere dal governo Monti ciò che di buono è stato fatto e rilanciare facendo delle cose a favore delle imprese e del ceto medio italiano che questo governo non ha potuto fare, anche per una certa ostilità della sinistra".