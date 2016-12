foto LaPresse Correlati Bersani: "La politica deve rischiare"

Alfano: "Formigoni decida la data del voto" 12:44 - "Monti è stato importante, è stato un pompiere per la finanza pubblica fuori controllo, per il debito pubblico alle stelle. Ora che ha spento l'incendio, i pompieri non servono più". Il sindaco di Firenze Matteo Renzi è intervenuto con queste parole a Salerno, dove ha partecipato ad una manifestazione. - "Monti è stato importante, è stato un pompiere per la finanza pubblica fuori controllo, per il debito pubblico alle stelle. Ora che ha spento l'incendio, i pompieri non servono più". Il sindaco di Firenze Matteo Renzi è intervenuto con queste parole a Salerno, dove ha partecipato ad una manifestazione.

Nella città campana per il suo tour elettorale per le primarie, Renzi dice dunque che considera conclusa l'esperienza del governo tecnico, pur riconoscendo i meriti del presidente del Consiglio. Ma il sindaco di Firenze critica poi la politica della sua coalizione: "Il centrosinistra per 20 anni si è alleato non per qualcosa ma contro qualcuno. L'unica politica - aggiunge - è stata l'antiberlusconismo che ci ha regalato 20 anni di Berlusconi".



Il sindaco di Firenze passa poi a considerare la Carta d'intenti firmata da Pier Luigi Bersani, Nichi Vendola e Riccardo Nencini, e dice: "E' un documento molto generale e persino generico, non ci vedo nessun particolare interesse". A chi gli chiedeva come giudicasse l'assenza dell'agenda Monti dalla Carta, ha replicato: "Di cosa parliamo con questa espressione? Se parliamo di andare avanti con le riforme e con serietà, di scegliere persone competenti e non incompetenti, andando oltre i soliti equilibri della politica, è un punto che confermiamo".