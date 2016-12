Roma, Alemanno: comunali il 7/4

foto Ansa Correlati Riesame, Fiorito resta in carcere 16:18 - "Io preferirei una data unica per tutte e tre le elezioni (comprese le regionali del Lazio), ma sembrerebbe che la data più probabile per andare al voto per comunali e politiche sia il 7 aprile". A pensarla così è il sindaco di Roma Gianni Alemanno, intervenuto a margine del workshop in cui ha presentato nella Capitale la sua lista civica, "Rete attiva per Roma". - "Io preferirei una data unica per tutte e tre le elezioni (comprese le regionali del Lazio), ma sembrerebbe che la data più probabile per andare al voto per comunali e politiche sia il 7 aprile". A pensarla così è il sindaco di Roma Gianni Alemanno, intervenuto a margine del workshop in cui ha presentato nella Capitale la sua lista civica, "Rete attiva per Roma".

Alemanno ha poi aggiunto: ”Abbiamo cominciato a lavorare sul programma, partendo dal movimento “Rete attiva X Roma” per significare l’apertura alla società civile e per coinvolgere tutti i cittadini in questo lavoro”.