15:00

- "La decisione della Lega Nord sulla Regione Lombardia verrà sottoposta a referendum il 20 e il 21 ottobre: chiederemo ai cittadini se condividono la scelta di votare in aprile". L'annuncio è stato dato a Tgcom24 dal segretario leghista Matteo Salvini, che aggiunge: "La buona amministrazione non basta quando si sente puzza di mafia. Rivendichiamo quanto fatto in Lombardia in 12 anni, ma prendiamo atto di una serie di indagini".