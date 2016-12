foto Ansa Correlati La Carta d'Intenti del centrosinistra

"Ho letto che Casini è preoccupato di quanto accade qua. Quando Casini è tranquillo di quanto accade nel fronte progressista è l'Italia ad essere preoccupata. Si deve rassegnare, anche se c'è chi pensa che l'Italia debba essere per sempre il Paese dei gattopardi, dove occorre cambiare tutto per non cambiare nulla". A rivolgersi così al numero uno dell'Udc è il leader di Sel, Nichi Vendola, durante la firma del manifesto del centrosinistra.

Il patto Pd, Sel e Psi

I leader di Pd, Sel e Psi, Pier Luigi Bersani, Nichi Vendola e Riccardo Nencini hanno annunciato a Roma la loro "Carta di intenti" per puntare al governo del Paese", basata su dieci parole: Europa, democrazia, lavoro, uguaglianza, libertà, sapere, sviluppo sostenibile, beni comuni, diritti e responsabilità". Un patto "vincolante" tra progressisti, "per non ripetere gli errori del passato".



Coi centristi a certe condizioni

Il patto conivolge i centristi, per la prossima legislatura, ma a determinate condizioni. Fa riferimento a intese con le forze di centro con i democratici e i progressisti che "si impegnano a promuovere un patto di legislatura di ispirazione costituzionale ed europeista". Ma lascia fuori Matteo Renzi e i veltroniani.



Andare oltre Monti

La carta vuole andare "oltre" Mario Monti. Per questo non fa nessun riferimento ad una continuità con il governo tecnico (il nome di "SuperMario" citato una sola volta, come nei desiderata di Vendola). Proprio questo punto ha scatenato le critiche del leader Udc, Pier Ferdinando Casini, che su Twitter aveva scritto "un errore cancellare Monti".



Vendola e Bersani: "Casini è fuori"

"Casini non lo abbiamo mai definitivamente perso. Semplicemente, non lo abbiamo mai trovato. Quanto firmato oggi nella Carta d'intenti è alternativo ai pensieri conservatori di Casini". "La Carta d'intenti è alternativa ai pensieri conservatori di Casini" ha detto ancora il leader di Sel. Anche Bersani puntualizza: "Noi stiamo organizzando il nostro campo, il campo progressista, e Casini ne è fuori. Noi non facciamo una coalizione con Casini".



Vendola: "Rigore contro i furbi"

E ancora: "La Carta d'intenti che abbiamo firmato va oltre Monti, propone un rigore ma contro i furbi, per l'eguaglianza e la solidarietà". "Il traguardo è ricostruire quel patrimonio collettivo che la destra e i populismo stanno disgregando: la qualità della democrazia, la legalità, la cittadinanza, la partecipazione, la realtà è che mai come oggi nessuno si salva da solo e nessuno può stare bene davvero se gli altri continuano a stare male".



Primarie il 25 novembre

Le primarie si svolgeranno il 25 novembre, con il ballottaggio il 2 dicembre se nessun candidato arriva al 50% piu' uno. Sono previste l'iscrizione all'albo degli elettori (dal 4 al 25 novembre) e la sottoscrizione dell'appello di sostegno al centrosinistra.