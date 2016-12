foto LaPresse

- Per il segretario della Lega lombarda, Matteo Salvini, "Formigoni dovrebbe contenere la sua arroganza. Invece di ringraziare Padre Pio per essere dov'è, continua a dispensare lezioni a destra e a manca. Fossi in lui mi sarei già dimesso". "Una nuova giunta è inutile - sottolinea l'esponente leghista commentando l'ultima bufera sul Pirellone - e comunque la Lega non dovrebbe entrarci. Se Formigoni non si dimette, lo facciamo dimettere noi".