foto Ansa

19:29

- Il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, dice no all'emendamento che prevede l'esenzione dei dipendenti del Servizio sanitario dalla riforma delle pensioni. "Il governo ha già detto che è contrario e lo ribadisco: non ci sono fratelli maggiori e minori - ha dichiarato il ministro -. Non si può pensare a esenzioni di intere categorie. Questa riforma vale per tutti. Il governo tutelerà solo le cause giuste, meritevoli di salvaguardia".