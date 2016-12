foto Ansa 09:57 - L'Italia ha "davanti mesi difficili ma ha un potenziale straordinario". Parola del presidente del Consiglio, Mario Monti, che ha incontrato la stampa estera a Milano. Per il premier è "importante che disciplina e riforme proseguano" anche al termine dell'attività del suo governo che sta cercando di "rimettere in carreggiata" il Paese. "Affinché vi sia crescita sostenibile - sottolinea Monti - servono conti in ordine". - L'Italia ha "davanti mesi difficili ma ha un potenziale straordinario". Parola del presidente del Consiglio, Mario Monti, che ha incontrato la stampa estera a Milano. Per il premier è "importante che disciplina e riforme proseguano" anche al termine dell'attività del suo governo che sta cercando di "rimettere in carreggiata" il Paese. "Affinché vi sia crescita sostenibile - sottolinea Monti - servono conti in ordine".

"Tutti mi chiedono quando ci sarà la crescita e se guardiamo ai numeri ci aspettano ancora mesi difficili", ha sottolineato una volta di più. "Molti guardano alle elezioni Usa, il Governo è sostenuto da forze politiche diverse e sta cercando di rimettere in carreggiata il Paese che ha un potenziale straordinario che ha rischiato di sbandare", ha aggiunto Monti.



Se la Spagna chiedesse gli aiuti alla Bce i mercati potrebbero calmarsi, ha poi concluso il premier, riferendosi alle difficoltà del Paese iberico. "Credo che in questo caso la speculazione sarebbe meno aggressiva".



Grilli: "Per taglio tasse necessario rigore nella spesa"

Il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli ha ricordato che "se si vuole essere più dolci sul fronte delle tasse, non si può smettere di essere rigorosi sul taglio della spesa"."Può essere frustrante" questo doversi adeguare agli andamenti del mercato, ha osservato Grilli, "ma pensate se avessimo annunciato di prendercela più comoda prima di luglio". Certe cose si possono realizzare soltanto "se hai la credibilità giusta, la consapevolezza che certi risultati siano raggiunti" e in ogni caso, ha concluso il ministro, "tagliare le tasse vuol dire tagliare le spese". Il nuovo sistema di detrazioni, dal punto di vista della cassa, sarà attivo dal prossimo 1 gennaio 2013.



Privatizzazioni, quasi conclusa vendita di Sace, Simest e Fintecna

La vendita di Sace, Simest e Fintecna alla Cassa depositi e prestiti e' "quasi conclusa". L'annuncio e' del ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, che calcola "in circa 10 miliardi" l'incasso per il Tesoro. Per la riduzione del debito, ha aggiunto il ministro nel corso di una conferenza stampa a margine dei lavori del Fondo monetario internazionale, serve "una strategia pluriennale per essere credibili".