17:46

- Il capogruppo del Pdl al Senato, Maurizio Gasparri, critica fortemente la legge di stabilità. "Se il governo non rispetta gli impegni votati dal Parlamento a non tagliare gli organici delle forze dell'ordine, la legge - spiega Gasparri - non può essere votata". In precedenza era arrivato un secco no anche dal responsabile economico del Pd, Stefano Fassina, che aveva bocciato, in particolare, le misure sull'Irpef.