Pd e Pdl, tutti contro la legge di stabilità

- La legge di stabilità attira dissensi a destra come a sinistra. I tagli alla scuola e le novità fiscali non convincono il capogruppo del Partito democratico alla Camera Dario Franceschini che preannuncia emendamenti. Critico anche il responsabile economico del Pd, Stefano Fassina, che definisce il ddl "regressivo". Anche il senatore del Pdl Gasparri promette battaglia in materia di sicurezza: "Non è votabile".

Fassina: "Normativa profondamente regressiva"

Il responsabile economico del Pd, Stefano Fassina, boccia la legge di stabilità, in particolare le misure riguardanti l'Irpef, dicendo che si tratta di una normativa "profondamente regressiva". E fa appello al Parlamento perché intervenga radicalmente sul disegno di legge. "Servono modifiche significative - sottolinea -. L'accoppiata aumento dell'Iva e riduzione delle prime due aliquote Irpef penalizza i redditi più bassi".

Franceschini: "Non è equa"

Il capogruppo del Pd alla Camera, Dario Franceschini, preannuncia emendamenti alla legge di stabilità: "In Italia il potere legislativo è ancora del Parlamento. La legge di stabilità non è equa, dalla parte fiscale alla scuola. La cambieremo'' scrive sul suo profilo Twitter.

Gasparri: "No ai tagli alla sicurezza"

Maurizio Gasparri critica la legge di stabilità e chiede al governo di intervenire al più presto : "Il Senato ha approvato alla unanimità la mia mozione, seguita da quelle degli altri gruppi, per correggere i tagli agli organici delle Forze dell'Ordine attuati dal governo, limitando al venti per cento la sostituzione del personale che va in pensione. Il governo è tenuto a rispettare questa indicazione del Parlamento nella Legge di Stabilità - dichiara il presidente dei senatori del Pdl - Se non lo fa, e finora ha ignorato la volontà unanime del Senato, la Legge di Stabilità non può essere votata".