Il Colle: "Legge elettorale garantisca stabilità"

Giovedì sera il presidente del Senato Renato Schifani aveva annunciato al Capo dello Stato il via libera della commissione al testo base di legge elettorale: "Considero positivo - aggiunge Napolitano nella lettera inviata alla seconda carica dello Stato - l'avvenuto superamento, anche grazie alla tua costante attenzione e sollecitazione, di una situazione che vedeva trascinarsi da tempo, senza risultato, discussioni tra i rappresentanti delle principali forze politiche".

La speranza del Colle è che siano accolte "istanze largamente avvertite dall'opinione pubblica per nuove regole che consentano agli elettori di compiere scelte determinanti per la composizione del Parlamento".



Napolitano chiede poi che intorno alla legge vi sia un ampio consenso: "Mi auguro stia per esprimersi, con realismo e senso di responsabilità, un ampio consenso parlamentare, al di là di ogni persistente diversità di punti di vista. Occorre dare finalmente esito a lunghe e travagliate polemiche così da offrire al Paese l'indispensabile certezza di un nuovo quadro di riferimento per l'esercizio del diritto di voto alla scadenza della legislatura nella prossima primavera".