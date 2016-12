foto Ansa

10:59

- Il voto in Lombardia "penso ci sarà in contemporanea con le elezioni politiche". Lo afferma Umberto Bossi, rispondendo ai giornalisti in Transatlantico alla Camera. La scelta di azzerare la giunta in Lombardia è stata "buona", ha aggiunto Bossi commentando quanto annunciato dal governatore Roberto Formigoni.