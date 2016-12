foto Dal Web Correlati Lazio, Maruccio (Idv) indagato per peculato

L'ex capogruppo Idv alla regione Lazio, Vincenzo Maruccio, indagato per peculato dalla procura di Roma, verrà presto interrogato. Nel frattempo, la vicenda si complica e spuntano dieci conti correnti su quali Maruccio avrebbe spalmato 581mila euro di bonifici senza causale o con la generica giustificazione "rimborso o restituzione anticipazioni". I pm, oltre ad indagare su 60 bonifici, gli contestano altri 200mila euro di prelievi in contanti.

Dei dieci conti correnti sospetti, sette risultano a nome di Maruccio. Altri tre sono cointestati: uno con la moglie, l'avvocato Raffaella Sturdà. I movimenti bancari di quei conti sono finiti al setaccio dei pm, che hanno concentrato l'indagine su 60 bonifici: tutti con importi che non danno nell'occhio (quello massimo è di 36mila euro) ma che insieme fanno un bel gruzzolo.



Secondo la Finanza, Maruccio si sarebbe messo in tasca in tutto 781mila euro in poco più di un anno, tra aprile 2011 e giugno 2012: fondi pubblici, destinati all'attività politica, che sarebbero finiti sui depositi personali. E' emerso che Maruccio con le sue operazioni spostava soldi (in assegni e contanti) da quei conti ad altri, facendoli girare e trasferendoli ad altri beneficiari, attraverso percorsi a dir poco articolati.