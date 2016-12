foto LaPresse

00:08

- "Formigoni probabilmente ancora non se n'è fatto una ragione, ma se la farà. E' finita un'era di buona gestione". Tuttavia, "per quanto ci riguarda non si arriva a fine mandato e si vota in primavera". Così il segretario della Lega Lombarda, Matteo Salvini, ha commentato la situazione del Pirellone. "Sabato mattina c'è il consiglio federale della Lega - ha aggiunto -, può essere che il consiglio decida di far saltare il tavolo, è possibile".