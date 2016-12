foto Ansa 16:14 - E' arrivato l'ok dalla commissione Bilancio della Camera alle modifiche del codice della strada, che prevedono la possibilità di uno sconto del 20% sulle multe in caso di pagamento entro cinque giorni. La proposta di legge ha dunque superato le riserve riguardanti gli effetti finanziari del provvedimento. Atteso anche un giro di vite sui pirati della strada. Previsto a breve anche l'ok della commissione Trasporti. - E' arrivato l'ok dalla commissione Bilancio della Camera alle modifiche del codice della strada, che prevedono la possibilità di uno sconto del 20% sulle multe in caso di pagamento entro cinque giorni. La proposta di legge ha dunque superato le riserve riguardanti gli effetti finanziari del provvedimento. Atteso anche un giro di vite sui pirati della strada. Previsto a breve anche l'ok della commissione Trasporti.

"Sarebbe possibile - spiega il relatore Remigo Ceroni in commissione Bilancio - addirittura andare oltre il 20% di riduzione prevista dalla proposta di legge in esame". Sono cinque in tutto gli articoli del testo a cui lavora la commissione Trasporti della Camera: si va dalla nuova disciplina dei cosiddetti 'segway' (monopattini elettrici) alle norme sulle multe, fino al giro di vite per i pirati della strada.



Si prevede infatti che in presenza di un omicidio colposo commesso violando il codice della strada si incappi sempre nella revoca della patente. La patente poi non potrà essere riacquisita prima di cinque anni, elevati a 15 in caso il colpevole fosse ubriaco o drogato al momento dell'incidente. La proposta di esaminare il testo in sede legislativa, secondo quanto si apprende, dovrebbe essere formalizzata già all'inizio della prossima settimana.