Supermanager pubblici, Manganelli il più ricco

In quarta posizione, dopo Manganelli, Canzio e Ionta compare il capo di Gabinetto del ministero dell'Economia Vincenzo Fortunato, che dichiara un reddito di 536.906 euro. La quinta retribuzione più alta è quella del Capo di Stato maggiore della difesa, generale Biagio Abrate, con i suoi 482.019 euro.

Niente benefit nei redditi resi pubblici

I redditi indicati nell'elenco sono però "nudi". Mancano cioè "i benefit perché noi abbiamo chiesto la retribuzione da contratto", come precisa lo stesso Patroni Griffi spiegando che "le retribuzioni indicate non tengono conto del cumulo di altri incarichi". "Le aggiunte, i cumuli dei vari compensi - spiega - allo stato attuale non li abbiamo ancora e cercheremo di averle. Però nello schema del decreto c'è un articolo che prevede una dichiarazione annuale del dipendente all'amministrazione di appartenenza degli incarichi e delle relative retribuzioni presso altre amministrazioni".

Palazzo Chigi, rispettato tetto Cassazione

La presidenza del Consiglio segnala inoltre che "tra il personale dei ruoli con incarico di struttura" di palazzo Chigi "nessun dipendente supera il tetto del primo presidente della Corte di Cassazione". Dunque, il taglio previsto dal decreto all'esame del Parlamento, per portare gli stipendi al di sotto di 294mila euro, si applicherà eventualmente soltanto al capo della Protezione civile, che supera tale soglia.