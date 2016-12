foto Ansa Correlati Pirellone, Formigoni non si dimette

Le intercettazioni di Zambetti 16:03 - E' necessario "un immediato intervento legislativo per ridurre i costi della politica nelle Regioni" e stroncare "fenomeni di abuso del denaro pubblico". A ribadirlo è stato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano davanti ai governatori riuniti al Quirinale. Con loro il Capo dello Stato ha condiviso poi l'esigenza di chiarificazione davanti al crescere degli atteggiamenti liquidatori nell'opinione pubblica verso le Regioni. - E' necessario "un immediato intervento legislativo per ridurre i costi della politica nelle Regioni" e stroncare "fenomeni di abuso del denaro pubblico". A ribadirlo è stato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano davanti ai governatori riuniti al Quirinale. Con loro il Capo dello Stato ha condiviso poi l'esigenza di chiarificazione davanti al crescere degli atteggiamenti liquidatori nell'opinione pubblica verso le Regioni.

Il ruolo delle Regioni, ha spiegato Napolitano, non è da liquidare, ma serve una riforma della seconda parte della Costituzione, il cosiddetto Titolo V. Il Capo dello Stato ha sottolineato che "si tratta di problemi di riequilibrio della finanza pubblica e di adeguamento degli assetti istituzionali: problemi che hanno formato oggetto anche delle recenti decisioni del Consiglio dei ministri e che investono l'insieme delle istituzioni rappresentative e delle amministrazioni pubbliche".



Dunque "non sono in questione i principi fondamentali della Costituzione e in particolare quello che nell'art. 5 associa l'unità e indivisibilità della Repubblica alla promozione e al riconoscimento delle autonomie locali. Sono in questione gli assetti e gli equilibri istituzionali delineati nella Seconda Parte della Carta, che da lungo tempo si è convenuto di dover sottoporre a interventi di riforma, a modifiche ben motivate".



Giorgio Napolitano ha poi chiesto la "rapida, positiva conclusione del confronto in atto per il completamento del processo di riordino delle Province". "Purtroppo - ha concluso - anche la presente legislatura rischia di chiudersi senza che si sia giunti a intese risolutive (fatta eccezione per la importante riformulazione dell'art. 81), pur costantemente sollecitate dal Presidente della Repubblica fin dall'inizio del suo mandato".